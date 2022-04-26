Мадрид, 26 апреля, 2022, 15:11 — ИА Регнум. Более половины испанцев считают, что существует реальный риск начала третьей мировой войны в результате ситуации на Украине. Об этом пишет агентство EFE со ссылкой на данные Центра социологических исследований.

Дарья Драй ИА REGNUM Фанат сборной Испании перед матчем против сборной Швейцарии

Отмечается, что такой точки зрения придерживаются 55% опрошенных – это на пять процентных пунктов больше, чем месяцем ранее.

Согласно данным ЦСИ, число респондентов, считающих, что риск мирового конфликта отсутствует, снизилось с 41,5% в марте до 36,5%.