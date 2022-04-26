Нижний Новгород, 26 апреля, 2022, 15:10 — ИА Регнум. Специалисты регионального референтного центра Россельхознадзора обнаружили опасный карантинный вирус в томатах черри, завезённых в Нижегородскую область из Армении. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Помидоры

Фитосанитарная экспертиза показала, что импортируемая сельхозпродукция оказалась заражена вирусом мозаики Пепино — одной из самых заразных и разрушительных болезней помидоров, перцев, баклажанов и других сельхозкультур семейства паслёновых.

В Россельхознадзоре отмечают, что если бы этот вирус попал в тепличные комбинаты Нижегородской области, то был бы нанесён серьезный урон тепличному овощеводству не только в регионе, но и по всей России, в случае его дальнейшего распространения.