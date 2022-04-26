Москва, , 15:10 — REGNUM Рост импорта электроэнергии является следствием её дефицита на внутреннем рынке, который может быть вызван недостатком первичного топливно-энергетического ресурса (например, угля или природного газа) или более высокой себестоимостью производства электроэнергии внутри страны, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры международного бизнеса и таможенного дела РЭУ им. Г. В. Плеханова Анастасия Прикладова.

Электроэнергия Forbes.ru

«Эти причины могут накладываться друг на друга, ведь дефицит ведёт к росту цен. В случае с Прибалтикой мы наблюдаем последствия тех санкций и ограничений, которые вводятся в отношении России.

Так, недостаток природного газа в странах Прибалтики привел к тому, что им стало выгоднее приобретать электроэнергию.

Для России такой вариант является даже более предпочтительным, поскольку экспортирует не сырьё, а готовую продукцию с более высокой добавленной стоимостью.

Если такие варианты будут реализовываться другими странами ЕС, то повышение спроса может привести к росту цен на экспортируемую Россией электроэнергию.

В этой ситуации было бы оправданным и экономически, и с точки зрения социальной поддержки — снижение в РФ тарифов на электроэнергию для населения и бизнеса», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, страны Прибалтики увеличили закупки электричества у России за прошедшие месяцы.

Читайте также: Прибалтика стала больше закупать электроэнергии в России