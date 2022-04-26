Чебоксары, , 15:05 — REGNUM В столице Чувашии к административной ответственности привлекли местного жителя, который пнул световую инсталляцию в виде буквы Z. Его оштрафовали на 30 тыс. рублей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по городу Чебоксары.

Чебоксарец пнул световую инсталляцию в виде буквы Z. умвд.21. мвд. рф

44-летнего чебоксарца задержали сотрудники патрульно-постовой службы.

«Он демонстративно нанёс удар ногой по световой инсталляции в виде буквы Z, размещённой в центре города», — говорится в сообщении.

На него составлен административный протокол по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооружённых сил Российской Федерации в целях защиты интересов РФ и её граждан, поддержания международного мира и безопасности»).

Материалы рассматривал Ленинский районный суд Чебоксар, назначив правонарушителю 30 тыс. рублей штрафа.

Как сообщало ИА REGNUM, административные протоколы по указанной статье были составлены в отношении нескольких чебоксарцев. В частности, в апреле на 35 тыс. рублей оштрафовали за размещение видеозаписи 29-летнего блогера, на 30 тыс. рублей – 60-летнего горожанина, который в подземном переходе расклеивал плакаты с содержанием, дискредитирующим Вооружённые силы России.

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