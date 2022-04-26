* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 15:05 — REGNUM На церемонии в Кабуле, посвящённой девятой годовщине смерти основателя движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили, что он умер от туберкулёза. По сообщению информационного агентства «Шафакна» со ссылкой на ВВС, в 2015 году бывшее правительство Афганистана объявило, что мулла Мохаммад Омар скончался из-за болезни двумя годами ранее, в 2013 году.

Талибан (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Это означает, что таинственная смерть муллы Омара скрывалась в течение двух лет. Официальный представитель талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) назвал дату его смерти несколько лет спустя. Сегодня, по прошествии девяти лет, представитель движения сообщил, что мулла Омар умер от туберкулёза.

Хотя прежнее афганское правительство заявило, что мулла Мохаммад Омар находился в Пакистане последние два года своей жизни и «загадочно» скончался в больнице в пакистанском городе Карачи, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) всегда настаивали на том, что он всё время находился в Афганистане.

Точное место смерти муллы Омара очень важно. Бывшее афганское правительство всегда подчеркивало, что смерть муллы Омара в Пакистане свидетельствует о подконтрольности движения Исламабаду — «зависимость», которую официальные лица талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не приемлют. Однако, согласно многим сообщениям, лидеры и высокопоставленные командиры талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) находились в Пакистане в течение последних десятилетий.

«Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) после муллы Омара

Ахтар Мохаммад Мансур был объявлен новым лидером движения после того, как подтвердилось известие о смерти муллы Омара. Мансур был видным командиром талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), близким к мулле Омару. Он был убит на территории Пакистана в результате удара беспилотника через десять месяцев после того, как официально вступил в должность. Через несколько лет после смерти Ахтара Мансура Федеральное агентство расследований Пакистана (FIA) заявило, что он «покупал и продавал землю и дома» в Пакистане.

После смерти муллы Омара в структуре талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) произошли значительные изменения. Внутренняя напряжённость нарастала, и после объявления нового руководства движение раскололось, его часть встала в оппозицию к Ахтару Мохаммаду Мансуру.

Через несколько месяцев после смерти Ахтара Мохаммада Мансура лидером талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) был объявлен Хайбатулла Ахундзада. По мнению наблюдателей, ему удалось в какой-то степени объединить талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В начале его руководства «Сеть Хаккани» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) присоединилась к талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а её глава был официально назначен заместителем лидера талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Хотя «Сеть Хаккани» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), по мнению аналитиков, всегда имела тесные связи с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), во многих случаях она действовала совершенно независимо и, по крайней мере до прихода к власти Ахундзада, её глава официально не именовался заместителем лидера талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Теоретически и на практике «Сеть Хаккани» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) формально вошла в состав «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и постепенно стала главной ударной силой движения.

В конце концов, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вошли в Кабул в середине августа 2021 года и взяли страну под свой контроль.

После того, как «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пришёл к власти, было объявлено, что Мохаммад Якуб, сын муллы Омара, назначен министром обороны, Абдул Манан, старший брат муллы Омара, стал министром общественных работ, а Сираджуддин Хаккани — министром внутренних дел.

«Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) во времена муллы Мохаммада Омара

Мулла Мохаммад Омар основал движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в 1994 году, и до тех пор, пока не было объявлено о его смерти, он считался его официальным лидером.

В 1996 году мулле Омару, захватив Кабул, удалось установить одно из самых фундаменталистских правительств в Афганистане. В течение пяти лет правления талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) женщинам не разрешалось учиться и работать. Полевые суды стали обычным явлением.

Музыка и телевидение были запрещены, а министерство по поощрению добродетели и предотвращению порока лишила жителей страны элементарных свобод. Его правительство не смогло гарантировать общественные услуги, такие как здравоохранение и образование. При талибах (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были уничтожены статуи Будды в Бамиане, одно из культурных сокровищ Афганистана.

Лидер «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) скрылся после свержения режима талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) коалиционными силами во главе с США в 2001 году. Соединённые Штаты выделили 10 миллионов долларов за поимку или убийство муллы Омара. Но его никто не видел.

Подробности жизни муллы Мохаммада Омара не публиковались в течение многих лет, но в начале 2015 года, за несколько месяцев до того, как стало известно о смерти муллы Омара, представитель движения опубликовал в СМИ биографию муллы Омара на пяти языках.

Согласно этой биографии, мулла Омар родился в 1960 году на юге Афганистана в кишлаке Чах Хеммат в уезде Хакрез провинции Кандагар. Он принадлежит к клану тумзай, одного из крупнейших пуштунских племён хотак.

Мулла Омар постоянно скрывался, и сообщения, приписываемые ему, распространялись талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) каждый год по таким случаям, как, например, Курбан-байрам. Никаких дополнительных подробностей о личной жизни, жене и количестве детей муллы Омара не сообщается.