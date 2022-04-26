Москва, , 15:03 — REGNUM В странах Европейского союза обострились внутренние противоречия. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 апреля заявил директор центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Вадим Понкратов.

Евросоюз Иван Шилов © ИА REGNUM

«На фоне череды экономических кризисов, социальных потрясений, ставших следствием как пандемии, так и ошибок в управлении экономикой и энергетикой, в странах Евросоюза обострились внутренние противоречия. Причем как на национальном уровне (что мы видим по результатам недавних выборов в Германии, Венгрии, Франции), так и на уровне взаимоотношений внутри самого ЕС», — сказал Понкратов.

По его словам, то, что страны ЕС не смогли прийти к консенсусу в отношении введения эмбарго на российские газ, нефть и нефтепродукты, — результат сразу двух обстоятельств.

«Как разной потребности стран в поставках сырья и энергоносителей, так и различий в готовности жертвовать своей национальной экономикой и социальным благополучием граждан ради ущемления экономических интересов России», — сказал экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что если страны ЕС пойдут на полную блокировку импорта из России, то им не избежать нового витка инфляции и социальных протестов с непредсказуемыми последствиями.

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