Москва, , 15:02 — REGNUM Президент России Владимир Путин вручил государственные награды чемпионам зимних Олимпийских игр в Пекине. Об этом 26 апреля сообщается на сайте Кремля.

Владимир Путин Kremlin.ru

Путин наградил фигуристов Камилу Валиеву, Анастасию Мишину, Викторию Синицину, Александра Галлямова, Никиту Кацалапова, Марка Кондратюка и лыжников Веронику Степанову, Дениса Спицова и Алексея Червоткина.

«Без всякого преувеличения блестящие, волевые победы ваши, да и всех наших олимпийцев, российских спортсменов, стали настоящим украшением Игр. Многие болельщики не только в нашей стране – во всём мире смотрели на это с восхищением и радовались», — сказал Путин.

Напомним, на Олимпиаде в Пекине сборная России завоевала 32 медали, в том числе шесть золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, государственные награды получили серебряные и бронзовые призёры Олимпийских игр в Пекине.

Читайте ранее в этом сюжете: Чернышенко и Левитин вручили госнаграды призёрам Олимпиады в Пекине