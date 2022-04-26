Владимир, , 15:02 — REGNUM Во Владимирской области за последние сутки госпитализирован 21 пациент с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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26 апреля выявлено 52 новых случая заражения коронавирусом – на 8 меньше, чем за предыдущие сутки. Всего в области зарегистрировано 150 тыс. 367 случаев заражения.

После выздоровления выписаны 145 тыс. 465 пациентов, в том числе 114 – за последние сутки.

За весь период скончался 3431 человек. Подтвержден один новый летальный случай.