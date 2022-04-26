Гаврилов-Ям, Ярославская область, , 15:01 — REGNUM В Ярославской области Игорь Виноградов возглавил Гаврилов-Ямскую районную больницу. До этого он являлся главным врачом больницы скорой помощи им. Соловьева. Об этом сообщает департамент здравоохранения и фармации региона.

Игорь Виноградов yarregion. ru

«У Игоря Евгеньевича большой практический опыт организации здравоохранения, — прокомментировал назначение директор департамента здравоохранения Сергей Луганский. — В Гаврилов-Ямской районной больнице давно не было руководителя. Уверен, Игорь Евгеньевич сумеет вывести лечебное учреждение на новый уровень и простроить процессы так, чтобы больница в максимально короткие сроки смогла повысить качество оказываемых медицинских услуг».

Место главного врача больницы им. Соловьева в Ярославле пока вакантно.