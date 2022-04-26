Амстердам, , 15:14 — REGNUM Намерение властей Нидерландов передать Украине самоходные артиллерийские установки разочаровало голландских военных. Об этом сообщает пишет издание Telegraaf.

Нидерланды Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Председатель Ассоциации офицеров Нидерландов (NOV) Нильс ван Вензель заявил, что такие вооружения нужны армии страны для увеличения огневой мощи. Поэтому обещание поставок Киеву вызвало недовольство.

«Я понимаю, что Украину нужно поддерживать, но в то же время от нас ждут, чтобы наши вооруженные силы были в порядке, и эти САУ — хороший инструмент для поддержания армии», — сказал ван Вензель.

Генерал-лейтенант Тон ван Лун добавил, что властям следует сначала подготовить план для укрепления потенциала своей армии, а уже потом передавать гаубицы Киеву.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен пообещала поставлять Украине тяжёлую технику, в том числе бронетранспортёры.

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