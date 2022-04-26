Москва, 26 апреля, 2022, 15:00 — ИА Регнум. Бойцы Росгвардии обнаружили в Харьковской области заминированные тела украинских боевиков, сообщили 26 апреля в пресс-службе ведомства.

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«В ходе осмотра позиций, оставленных украинскими военными в Харьковской области, военнослужащие подразделения специального назначения Росгвардии обнаружили оружие, военную технику и тела погибших военнослужащих вооруженных сил Украины и членов националистических формирований», — сообщили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что некоторые тела украинских военных были заминированы.