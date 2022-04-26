Уфа, 26 апреля, 2022, 15:02 — ИА Регнум. Мужчину обвинили в покушении на жизнь сотрудников полиции в Башкирии. Об этом 26 апреля сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Vitaly V. Kuzmin Пистолет

По версии следствия, в конце 2021 года начальник участковых уполномоченных ОМВД России по Стерлибашевскому району и его подчиненный приехали к месту проживания фигуранта уголовного дела, чтобы доставить его к следователю.

«Мужчина, будучи несогласным с уголовным преследованием и с целью воспрепятствования действиям полицейских, их убийства, похищения оружия позвонил своему другу и попросил приехать на подмогу. Вступив в сговор между собой, сообщники напали на представителей власти, забрав у одного из них пистолет с боеприпасами», — говорится в сообщении пресс-службы.

Сообщается, что полицейские оказали активное сопротивление, участковому удалось покинуть место происшествия для вызова подкрепления, его напарник был ранен (его здоровью причинен вред средней тяжести).

«Злоумышленники скрылись на автомобиле, но в этот же день были задержаны в лесном массиве, один из них покончил жизнь самоубийством из похищенного оружия», — сообщает пресс-служба.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело. Свою вину обвиняемый не признал. Материалы дела переданы в суд, где будут рассмотрены по существу.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что двух жителей Башкирии осудили за нападение на сотрудников полиции.