Вашингтон, , 14:58 — REGNUM Американская актриса Тандиве Ньютон прокомментировала новость о том, что Сальма Хайек заменит её в фильме «Супер Майк: Последний танец». Об этом 26 апреля пишет The Sun.

Тандиве Ньютон Скриншот с YouTube

Как отмечает издание, Ньютон позитивно отнеслась к новости и похвалила игру Хайек в картине «Беатрис на ужине» (2017). «Для меня нет более прекрасного выступления, нет более прекрасного фильма о реальных вопросах, которые нам нужно задавать», — поделилась она своими впечатлениями от киноленты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Тандиве Ньютон отказалась от съёмок в третьей части франшизы «Супер Майк». Причиной увольнения её из проекта стал развод с режиссёром Олом Паркером.

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