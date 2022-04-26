Вашингтон, 26 апреля, 2022, 14:58 — ИА Регнум. Американская актриса Тандиве Ньютон прокомментировала новость о том, что Сальма Хайек заменит её в фильме «Супер Майк: Последний танец». Об этом 26 апреля пишет The Sun.

Скриншот с YouTube Тандиве Ньютон

Как отмечает издание, Ньютон позитивно отнеслась к новости и похвалила игру Хайек в картине «Беатрис на ужине» (2017). «Для меня нет более прекрасного выступления, нет более прекрасного фильма о реальных вопросах, которые нам нужно задавать», — поделилась она своими впечатлениями от киноленты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Тандиве Ньютон отказалась от съёмок в третьей части франшизы «Супер Майк». Причиной увольнения её из проекта стал развод с режиссёром Олом Паркером.