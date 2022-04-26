Кострома, , 15:02 — REGNUM Костромичи поддержали идею назвать улицу в честь командира 331 гвардейского парашютно-десантного ударного костромского полка Сергея Сухарева, погибшего на Украине в 2022 году. Об этом со ссылкой на результаты голосования, открытого на сайте администрации, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Сергей Сухарев ГТРК «Кострома»

Всего в опросе приняли участие 364 костромича, 77% из них высказались в поддержку предложения. Напомним, Сергей Сухарев родился в Рязанской области, учился в местном воздушно-десантном командном училище, Общевойсковой академии Вооружённых Сил России.

Командиром 331-го полка стал в августе 2021 года. Полк под его руководством был задействован в спецоперации на территории Украины. Командир погиб 17 марта в бою. Указом Президента России за «героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга» ему посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации. Также имя Сухарева планируют присвоить его родной школе посёлке Ермишь Рязанской области.

Читайте ранее в этом сюжете: Улицу в Костроме предложили назвать в честь командира полка ВДВ

Читайте развитие сюжета: Школу в Рязани назовут в честь командира костромского полка ВДВ