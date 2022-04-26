Молдавия, , 14:55 — REGNUM Миссия ОБСЕ в Молдавии выступила с осуждением попыток дестабилизировать ситуацию в Приднестровье. Обращение было размещено 26 апреля в соцсети Twitter.

Приднестровье Иван Шилов © ИА REGNUM

«Призываем все стороны сохранять спокойствие и воздерживаться от любых действий, которые могут подорвать доверие и стабильность по обе стороны Днестра», — говорится в сообщении.

В миссии подчеркнули, что следят за происходящим в регионе и поддерживают контакты с Тирасполем и Кишинёвом. Также представители ОБСЕ тщательно оценивают «детали» происходящего.

Напомним, за два дня в Приднестровье неизвестные обстреляли здание министерства госбезопасности в Тирасполе, а также объекты воинской части в районе села Парканы. Кроме того, были подорваны две вышки радиотелецентра «Маяк».

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