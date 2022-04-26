Москва, 26 апреля, 2022, 14:54 — ИА Регнум. Глубину падения по ВВП сейчас спрогнозировать невозможно, некоторое снижение интенсивности потока новых санкций совершенно не означает, что они стали безболезненными, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Экономика

«Посчитать просадку по экспортной выручке тоже практически невозможно. Согласно прогнозу МВФ экономика России фактически сократится на 8,1%, по прогнозу другого агентства Fitch – 8%.

Самыми оптимистичными на этом фоне выглядят февральские данные Росстата: агломерация угля, антрацита и лигнита выросла в феврале 2022 по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 59,8%, производство машин и оборудования общего назначения — на 47,8%, производство летательных аппаратов – на 35%, лекарственных средств – на 28%, фарм субстанций – на 22%, пестицидов – на 25,5%, цемента – на 24,7%, производство строительных металлических конструкций – на 20,9% и т.д.

Однако, ситуация, как и данные достаточно противоречивы кг до 132 тыс кг. С одной стороны, существенно выросло производство масел: рапсовое нерафинированное с 96,3 тыс тонн до 138 тыс тонн, а производство рафинированного, наоборот, сократилось с 9,2до 6,6 тыс тонн, производство горчичного масла увеличилось с 1,1 тыс тонн до 1,23 тыс тонн.

Выросло производство бензина с октановым числом более 92, но не более 95 по исследовательскому методу экологического класса К5 на 8,15%, дизельного топлива до 14,1 млн тонн (на 6,22%).

Но произвести, не означает продать. Добыча полезных ископаемых в феврале 2022 года выросла по сравнению с февралем 2021 года на 8,7%, в том числе добыча угля – на 1,6%, добыча нефти и природного газа – на 7,9%, но экспорт угля сократился на 9%», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, для того чтобы восстановить экономику до уровня 2021 года на фоне антироссийских санкций, России потребуется десять лет, считают аналитики S& P Global Market Intelligence.

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