Гавана, , 14:52 — REGNUM Президент Кубы Мигель Диас-Канель примет в столичном Дворце революции премьер-министра Доминики Рузвельта Скеррита. Об этом пишет Prensa Latina.

Куба Ольга Шклярова © ИА REGNUM

В этот день Скеррит отдаст дань памяти Хосе Марти в мемориале, посвященном национальному герою Кубы, где он будет награжден высшим знаком отличия кубинского государства.

Премьер-министр также примет участие в международном конгрессе BioHabana-2022.

Накануне Скеррит посетил Центр Фиделя Кастро и Латиноамериканскую школу медицины, где напомнил о мыслях и деятельности исторического лидера революции и подтвердил солидарность с борьбой кубинского народа против блокады США.