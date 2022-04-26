Москва, 26 апреля 2022, 14:50 — REGNUM Российская фигуристка Камила Валиева вывела фигурное катание на высоту настоящего искусства, заявил 26 апреля президент России Владимир Путин на церемонии награждения олимпийских чемпионов.
По словам главы государства, Валиева вобрала в свой талант все сложнейшие элементы фигурного катания, его пластику, красоту, мощь и нежность, своим трудом вывела спорт на высоту настоящего искусства.
Напомним, на Олимпийских играх 2022 года в Пекине Валиева завоевала золотую медаль в командном турнире. После этого стало известно, что её допинг-тест, сданный в декабре 2021 года, дал положительный результат в микродозе. Спортсменку допустили к участию в личном турнире, в котором она заняла четвёртое место.