Поти, Грузия, , 21:17 — REGNUM Жители улицы Джавахишвили в западногрузинском городе Поти провели митинг перед зданием мэрии с требованием компенсации от властей, сообщает 26 апреля грузинский телеканал «Мтавари архи».

В противогазе Дарья Антонова (c) ИА REGNUM

По их словам, они живут недалеко от порта, где перевалка вредных для жизни веществ — цинка и марганца происходит с нарушением правил. Местные жители говорят, что пыль распространяется в воздухе и держится годами.

Перед выборами правящая партия «Грузинская мечта» пообещала гражданам решить эту проблему и выплатить компенсацию каждой семье. После этого жители направили несколько писем правительству и не получили никакого ответа.

В данный момент мэр и его заместитель встречаются с протестующими.