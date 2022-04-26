Нижний Новгород, , 14:49 — REGNUM Нижегородское областное кадровое агентство и Агентство по труду и внешней трудовой миграции Узбекистана заключили соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Россия и Узбекистан Mil.ru

Договор предусматривает открытие в регионе представительства узбекского госагентства, которое займётся привлечением мигрантов из Узбекистана и их трудоустройством на нижегородские предприятия, работающие в сферах сельского хозяйства, жилищного и дорожного строительства.

Также узбекские чиновники договорились с нижегородскими коллегами о постоянном мониторинге условий проживания и труда граждан Узбекистана в Нижегородской области.

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