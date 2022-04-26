Москва, , 14:49 — REGNUM Среди молодых жителей Москвы необходимо активнее вести просветительскую работу относительно знаковых событий в истории города и страны. Об этом 26 апреля заявила депутат Московской городской думы Наталия Метлина на межпарламентской конференции «Значение Молодинской битвы в истории России», передает корреспондент ИА REGNUM.

Стрелец и начальный человек московских приказов. Середина 17 века Московские стрельцы -Неприменные войска русского государства XVII века. Цейхгауз. № 1-1991

«Прежде чем открывать федеральные заповедники, ставить памятники, нужно «раскачать тему». Уровень исторического образования в той подаче, которую мы наблюдаем в школах, он оставляет желать лучшего. Если мы выйдем с микрофоном и спросим первые 10 попавшихся человек, что им говорит такое словосочетание как «битва при Молодях», мы получим ноль ответов», — заявила Метлина.

По её словам, чтобы изменить ситуацию необходимо развивать школьный туризм, который среди прочего должен включать в себя поездки школьников к местам исторических событий, в том числе битвы при Молодях.

«Московским школьникам надо объяснять значение этой даты для самой российской государственности и Москвы, в частности. Тогда эта история будет поддержана снизу. Я настаиваю на том, чтобы сделать всё возможное: создание документальных фильмов, программ на радио, школьных экскурсионных туров для популяризации этого события», — сказала депутат Мосгордумы.

Битва при селе Молоди было крупным сражением, в котором русские войска разбили армию крымского хана Девлета I Гирея, которая помимо крымских войск включала в себя турецкие и ногайские отряды. Сражение произошло между 29 июля и 2 августа 1572 года и по его итогу 40-тысячная армия противника была разбита, несмотря на более чем двукратное численное превосходство над русским войском.

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