Красное Село, Санкт-Петербург, 26 апреля, 2022, 14:50 — ИА Регнум. В квартирном пожаре в Красносельском районе Санкт-Петербурга погибли более 10 кошек, сообщает 26 апреля телеканал «78».

WorldEnglish Огонь

По данным ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, пожар произошел 26 апреля в 11:48 мск в доме 76 по проспекту Ленина в Красном Селе. В трехкомнатной отдельной квартире, общей площадью 35 кв. метров, горела обстановка на площади 2 кв. метра. По предварительным данным, огонь занялся из-за неисправного холодильника.

В результате пожара никто из жильцов не пострадал, однако на месте спасатели обнаружили многочисленные трупы кошек.

«Около 15 кошек погибли. Часть животных удалось спасти», — говорится в сообщении.