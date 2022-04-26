Лос-Анджелес, США, 26 апреля, 2022, 14:48 — ИА Регнум. Американская модель и бизнесвумен Ким Кардашьян зарегистрировала личный аккаунт в соцсети TikTok. Об этом 26 апреля сообщает Page Six.

Скриншот с YouTube Ким Кардашьян

Первый ролик Кардашьян, в котором два визажиста делают ей макияж, уже набрал почти 300 тыс. лайков. На данный момент на аккаунт модели подписаны более 3 млн человек.

Ранее Кардашьян выкладывала ролики в TikTok вместе со своей восьмилетней дочерью, с которой она завела совместный аккаунт. После этого бывший муж Кардашьян, рэпер Канье Уэст (Йе), обвинил её в плохом воспитании детей.

ИА REGNUM напоминает, что в марте 2022 года TikTok ограничил доступ к иностранным видео для пользователей из России. Владельцы аккаунтов из РФ также не могут выкладывать свои ролики в соцсеть.