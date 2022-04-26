Сеул, , 14:48 — REGNUM В первом квартале 2022 года экспорт нефтепродуктов из Южной Кореи вырос на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейской нефтяной ассоциации.

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Согласно опубликованным данным, с января по март текущего года экспорт нефтепродуктов из Южной Кореи составил 108,9 млн баррелей.

Известно, что темпы роста показателя оказались самыми высокими с первого квартала 2011 года.

В стоимостном выражении экспорт вырос на 95,3%, до $12 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале апреля правительство Южной Кореи сообщило о намерении высвободить 7,2 млн баррелей нефти.

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