26 апреля 2022 | Время чтения 3 мин

Президент Туниса Кайс Сайед близок к тому, чтобы окончательно монополизировать все ветви власти в стране. На 25 июля в стране назначен референдум о внесении изменений в конституцию страны. Новые поправки позволят президенту установить в стране режим почти единоличного правления. В преддверии голосования Сайед де-факто взял в свои руки процесс подсчёта голосов, что, по оценкам экспертов, гарантирует принятие поправок, проталкиваемых президентом страны.

Артемий Шарапов, , 15:42 — REGNUM В пятницу, 22 апреля, президент Туниса Кайс Сайед издал указ, которым наделил себя особыми полномочиями, позволяющими назначать главу Независимого высшего избирательного совета и троих из семи его членов. По оценке ряда чиновников, подобное решение монополизирует процесс подсчёта голосов на любом голосовании в руках президента страны. Как заявил нынешний глава избирательного совета Набиль Бафун в интервью телеканалу France 24, решения Сайеда можно считать «установлением диктатуры», которая будет легитимизирована после внесения поправок в конституцию страны на голосовании 25 июля. «В нашей стране установлена диктатура, и с 25 июля она продолжит укрепляться. Наш избирательный орган больше не является независимым. Его следующий совет и следующий президент будут назначены президентом Республики… Это незаконно», — заявил Набиль Бафун.

Кайс Сайед Houcemmzoughi

Ранее Сайед принял ряд аналогичных мер, ограничивающих полномочия судебной и законодательной ветвей власти в Тунисе. В конце июля 2019 года президент принял на себя дополнительные полномочия, уволив премьер-министра и приостановив работу парламента, в котором ключевую роль играла исламистская партия «Ан-Нахда» Ennahdha. В феврале 2022 года Сайед распустил парламент.

В феврале президент также распустил высший совет судебной власти (ВСС), заменив его «временным» судебным надзорным органом, членов которого он назначил самостоятельно.

Возникает вопрос, каким образом президенту удаётся объединять в своих руках всю власть в стране, почти не встречая сопротивления. Попытки оппозиции организовать акции протеста проваливаются одна за одной, а рейтинг одобрения работы президента среди простых тунисцев постоянно растёт, даже несмотря на финансовый кризис, с которым столкнулась экономика страны.

Более того, президент столкнулся с резкой критикой со стороны западной прессы и правительства ряда стран, которые считают его действия «попытками построить авторитарный популистский режим». В действительности, успех Сайеда был практически предопределён.

Кайс Сайед Quirinale.it

В середине января 2011 года в Тунисе произошёл государственный переворот. Правивший страной в течение 20 лет президент Бен Али ушёл в отставку, а власть взяла в свои руки исламистская оппозиционная партия «Ан-Нахда». В течение следующих нескольких лет в стране были созданы демократические институты, которые, впрочем, работали на укрепление власти правящей партии.

Ряд светских партий, в первую очередь – левых, был отодвинут от участия в политической жизни страны. Поэтому действия Сайеда, отстранившего исламистов от власти, были встречены с энтузиазмом. Более того — светская оппозиция призывает президента к более решительным действиям, которые приведут к окончательному краху исламистов. Также на стороне президента выступают вооружённые силы страны, которые, как и в любой другой восточной стране, всегда выступают в защиту европейских государственных институтов и не поддерживают исламистов. В качестве примера можно привести военный переворот в Египте 3 июля 2013 года, в результате которого было свергнуто пришедшее на волне «арабской весны» правительство «Братьев-мусульман» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По оценке ряда арабских СМИ, главной опорой Сайеда остаётся светское население Туниса, которое разочаровалось в завоеваниях «жасминовой революции» 2011 года. Переворот, который был призван установить в стране демократический режим, де-факто привёл к власти исламистов. По оценке журналистов «тунисцы готовы пожертвовать демократией ради краха исламистов». Обратной стороной этого процесса является монополизация власти в руках Кайса Сайеда, который получит в свои руки больше власти, чем имел свергнутый президент Бен Али. И вполне возможно, что тунисцы скоро вновь разочаруются в своём выборе.