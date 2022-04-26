Ульяновск, 26 апреля, 2022, 14:46 — ИА Регнум. Следственный комитет России возбудил уголовное дело об убийстве после стрельбы в детском саду в Ульяновской области. Об этом сообщается в телеграм-канале правоохранительного ведомства.

Sledcom.ru Следственный комитет

Уточняется, что по факту происшествия заведено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»).

На месте происшествия в настоящее время продолжают работать следователи и криминалисты следственного управления СКР по Ульяновской области.

«Выясняются все обстоятельства, а также причины и условия, способствовавшие совершению преступления», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 апреля в детский сад «Рябинка» Вешкаймского района Ульяновской области ворвался вооружённый ружьём мужчина, устроив стрельбу. Губернатор Алексей Русских заявил, что в результате были убиты двое детей и воспитатель, ранена младший воспитатель. Он выразил «глубокие соболезнования родным и близким погибших», отметив, что им будет медицинская, психологическая и социальная помощь.