Липецк, 26 апреля, 2022, 14:46 — ИА Регнум. В Липецкой области за последние сутки госпитализированы 23 пациента с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Hospital CLÍNIC Тест на коронавирус

26 апреля выявлено 98 новых случаев заражения коронавирусом – на четыре меньше, чем сутками ранее. Всего выявлено 149 тыс. 48 случаев заражения.

За весь период наблюдения 143 тыс. 589 человек выписаны после курса лечения, в том числе 182 – за последние сутки.

За весь период скончались 3693 человека. Подтверждено четыре новых летальных случая.