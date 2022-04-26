Вашингтон, 26 апреля, 2022, 14:45 — ИА Регнум. Оснований для перерастания противостояния на Украине в ядерный конфликт пока нет, заявил 26 апреля представитель Пентагона.

Иван Шилов ИА REGNUM Пентагон

В военном ведомстве США прокомментировали вероятность перерастания конфликта на Украине в ядерный. По словам представителя Пентагона, основания того, что события станут поводом для ядерного конфликта, отсутствуют.

Кака сообщало ИА REGNUM, конфликт на Украине был умышленно спровоцирован западными странами, заявил посол России в США Анатолий Антонов.