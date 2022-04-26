Тирасполь, , 14:45 — REGNUM Президент Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский распорядился усилить меры безопасности. Об этом 26 апреля сообщает пресс-служба главы государства.

Российские войска в Приднестровье Mil.ru

«На въезде в города республики будут установлены блокпосты. Досмотр автотранспорта и граждан в дневное время будет носить выборочный характер, в ночные часы контрольные мероприятия коснутся каждого въезжающего в населённый пункт», — говорится в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что силовые ведомстве перешли на усиленный режим несения службы. Ранее члены Совбеза ПМР решили, что в республике нужно вводить «красный» код террористической угрозы.

Напомним, 25 апреля в Приднестровье неизвестные обстреляли здание МГБ республики из гранатомётов. 26 апреля была обстреляна одна из воинских частей, а также взорваны две антенны радиотелецентра «Маяк». Вместе с этим советник министра обороны Украины Юрий Бутусов призвал атаковать российских миротворцев, которые находятся в Приднестровье.

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