Москва, , 14:45 — REGNUM Антикоррупционная система «Посейдон» будет иметь доступ к самой разной информации: официальным базам, социальным сетям, внутренним документам, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев.

Коррупция Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Искусственный интеллект должен искать все пересечения и совпадения анализируя сведения из реестров собственности, изучая фотографии в соцсетях, родственные связи, ищет совпадения. Компьютер смотрит, где и сколько денег потратил чиновник.

Так можно выявить нестыковки в доходах и расходах. Конечно, машина не готова заменить полноценную разыскную работу, но она упрощает задачу, прочесывая доступные ей ресурсы. Похожая программа уже работает в Росатоме.

Без категории военные в России 1400 тыс. чиновников, с военными и иже с ними персоналом 1900 тыс. человек. У Китая 7 миллионов чиновников в соотношении с численностью населения это мало.

В США аналог нашего «Посейдона» действует много лет. Даже больше – у них есть несколько подобных систем. В Америке вообще очень хорошо развит сбор информации о своих госслужащих. У КНР есть ЦДК.

Число чиновников с развитием автоматизации будет сокращаться и в автоматизации этой рутины есть смысл включать элементы «Посейдона». Оптимизация госаппарата нужна», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, информационная система «Посейдон» создана в России для борьбы с коррупцией, говорится в подписанном 25 апреля указе президента РФ Владимира Путина.

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