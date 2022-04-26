Москва, 26 апреля, 2022, 14:45 — ИА Регнум. Антикоррупционная система «Посейдон» будет иметь доступ к самой разной информации: официальным базам, социальным сетям, внутренним документам, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коррупция

«Искусственный интеллект должен искать все пересечения и совпадения анализируя сведения из реестров собственности, изучая фотографии в соцсетях, родственные связи, ищет совпадения. Компьютер смотрит, где и сколько денег потратил чиновник.

Так можно выявить нестыковки в доходах и расходах. Конечно, машина не готова заменить полноценную разыскную работу, но она упрощает задачу, прочесывая доступные ей ресурсы. Похожая программа уже работает в Росатоме.

Без категории военные в России 1400 тыс. чиновников, с военными и иже с ними персоналом 1900 тыс. человек. У Китая 7 миллионов чиновников в соотношении с численностью населения это мало.

В США аналог нашего «Посейдона» действует много лет. Даже больше – у них есть несколько подобных систем. В Америке вообще очень хорошо развит сбор информации о своих госслужащих. У КНР есть ЦДК.

Число чиновников с развитием автоматизации будет сокращаться и в автоматизации этой рутины есть смысл включать элементы «Посейдона». Оптимизация госаппарата нужна», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, информационная система «Посейдон» создана в России для борьбы с коррупцией, говорится в подписанном 25 апреля указе президента РФ Владимира Путина.

Читайте также: Путин подписал указ об антикоррупционной системе «Посейдон»