Ялта, Крым, , 14:44 — REGNUM Ялтинский городской суд признал 56-летнего гражданина Украины виновным в совершении сексуального насилия в отношении несовершеннолетней падчерицы, сообщили 26 апреля в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета России по Республике Крым и городу Севастополю.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Мужчина признан виновным в совершении серии насильственных действий сексуального характера (п.«б» ч.4 ст.132, п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ). Как установлено судом и следствием, мужчина с 2015 по 2020 год систематически совершал преступления в отношении половой неприкосновенности падчерицы. На момент совершения первого эпизода насилия девочке было всего 11 лет. Мужчина был задержан в 2020 году.

Суд приговорил насильника к наказанию в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.