Бейрут, , 14:47 — REGNUM Демонстранты окружили здание ливанского парламента в Бейруте, протестуя против принятия скандального законопроекта об отслеживании денежных переводов. Об этом 26 апреля сообщает Lebanon 24 со ссылкой на источники.

Флаг Ливана

По последним данным, сотни демонстрантов собрались у здания парламента, не пуская в него депутатов. Демонстранты требуют не принимать новый законопроект о контроле над капиталом, который по мнению ливанцев может лишить их банковских вкладов.

Согласно законопроекту, власти страны получат широкие полномочия в отслеживании финансовых переводов внутри страны, а также – смогут накладывать ограничения на банковые счета и покупку иностранной валюты.