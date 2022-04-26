Липецк, , 14:42 — REGNUM В Липецке возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц, ответственных за отлов и содержание бродячих собак. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Бешеная собака Aron M

В рамках расследования уголовного дела в отношении 38-летнего водителя мусоровоза, подозреваемого в нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть ребенка, установлены причины и обстоятельства, способствовавшие произошедшему. В связи с этим возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц, ответственных за отлов и содержание безнадзорных животных, обитающих на территории областного центра.

По версии следствия, днём 21 апреля 38-летний водитель мусоровоза «МАЗ» во дворе дома 74б на улице Гагарина сбил 11-летнего мальчика. От полученных травм ребенок скончался на месте происшествия. Сообщалось, что мальчик в это время шёл в школу.

По записям камер уличного наблюдения и показаниям очевидцев стало известно, что за мгновение до гибели мальчик убегал от стаи бродячих собак, из-за чего и попал под колёса мусоровоза.

К уголовной ответственности привлекут должностных лиц, не предпринявших оперативных мер по отлову безнадзорных животных. Местные жители неоднократно жаловались в органы власти на стаи агрессивных собак в этом районе.