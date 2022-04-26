Петропавловск-Камчатский, 29 октября, 2021, 08:58 — ИА Регнум. На Камчатке завершилась реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский — Мильково. Последние 27 км, на которых завершились ремонтные работы, торжественно открыли 29 октября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

Пресс-служба правительства Тверской области Новая дорога в Тверской области

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«Сегодня знаменательное событие! Во всех документах отмечено, что сдаётся 27 км трассы Петропавловск-Камчатский — Мильково, но на самом деле сегодня мы являемся свидетелями окончания строительства всей автомобильной дороги — это более 300 километров, которая соединит аэропорт с четвёртым по величине населённым пунктом Камчатского края, с одной из ключевых точек развития экономики. Я уверен, что со сдачей этого стратегического важного объекта мы получим быстро развивающиеся опорные точки на карте Камчатского края», — отметил губернатор региона Владимир Солодов.

Перевод из гравийного в асфальтовое покрытие последнего участка автодороги начался в 2019 году. Теперь вся траса от Мильково до Петропавловска-Камчатского имеет асфальтобетонное покрытие, что позволит обеспечить повышение пропускной способности и улучшит транспортно-эксплуатационные характеристики автомобильной дороги.

«Вводимый участок очень важен. Сегодня наконец ликвидирован тот гравийный разрыв, который существовал. Теперь вся трасса Петропавловск-Камчатский — Мильково представляет собой единое целое. Ввод такого объекта, который входит в опорную сеть, даёт прекрасную возможность для развития региональной сети», — сказал глава Федерального дорожного агентства Роман Новиков.

Как сообщало ИА REGNUM, федеральная автодорога А-401 от морского порта Петропавловск-Камчатский к аэропорту Елизово сдана в эксплуатацию после капитального ремонта — реконструировано 34 км.