Лондон, , 14:42 — REGNUM Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» может купить полузащитника римского «Лацио» Сергея Милинковича-Савича. Об этом 26 апреля сообщил журналист Николо Скира.

Сергей Милинкович-Савич Soccer.ru

Отмечается, что «Манчестер Юнайтед» собирается сделать официальное предложение по трансферу Милинковича-Савича. Представители клуба просматривали 27-летнегео игрока в последних матчах и пришли к выводу, что он готов к переходу.

Напомним, Милинкович-Савич выступает за «Лацио» с 2015 года. Срок его контракта с клубом истекает летом 2024 года.