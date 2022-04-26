Тирасполь, , 14:54 — REGNUM Люди, проникшие с территории Украины, причастны к обстрелу здания министерства госбезопасности Приднестровья в Тирасполе. Об этом сообщил 26 апреля источник в правительственных кругах республики.

Приднестровье. Тирасполь Дмитрий Синица © ИА REGNUM

По его словам, злоумышленники прибыли на территорию Приднестровья в районе населенного пункта Нововладимировка. От Тирасполя его отделяет 8 км.

«Данный террористический акт осуществили три неустановленных пока лица, которые проникли с территории Украины вне пунктов пропуска примерно в 17:15 понедельника», — рассказал источник «Интерфаксу».

Он добавил, что около 18:00 тем же путём преступники вернулись на Украину. Цель атак — спровоцировать распространение конфликта на территорию республики.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 апреля неизвестные обстреляли из гранатомётов здание МГБ в Тирасполе. Утром 26 апреля произошли взрывы на территории радиотелецентра. В обоих случаях пострадавших не было.

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