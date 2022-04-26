Архангельск, 26 апреля, 2022, 14:41 — ИА Регнум. На Украине в ходе спецоперации погиб уроженец Архангельской области Сергей Дударь. Он служил по контракту в десантных войсках в Мурманской области. Об этом сообщает паблик Пинежского района «Вконтакте».

Дарья Драй ИА REGNUM Красные гвоздики и свеча

«Уроженец Пинежского района, выпускник Сосновской средней школы погиб в ходе спецоперации. Выражаем искренние соболезнования семье и близким Сергея. Невосполнимая утрата. Вечная память!», — говорится в сообщении.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о гибели на Украине десантника из Коноши.