Москва, , 14:41 — REGNUM Спад производства в России не растянется на десятилетие, как это предсказывает агентство S& P. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 апреля заявил директор Центра макроэкономических исследований финансового университета при правительстве РФ Евгений Балацкий. Так он прокомментировал прогнозы данного агентства, согласно которым России потребуется около 10 лет на то, чтобы вернуть экономику к параметрам 2021 года.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Такой прогноз может реализоваться только при самых неблагоприятных обстоятельствах, — сказал Балацкий. — Во-первых, для современной России характерно свойство «высокого отскока». В 2020 году, когда экономика сдерживалась коронавирусными ограничениями, ВВП упал на 2,7%, а в 2021 году, когда еще не все ограничения сняли, он уже вырос на 4,7%. Чистый прирост с учетом предыдущего провала составил 2%, тогда как для всей мировой экономики данная величина оказалась равной всего 1,2%. Этот эффект проявит себя в полной мере уже в 2026 году. Во-вторых, для России характерен очень интересный нелинейный эффект в виде парадокса: чем масштабнее санкции, тем лучше».

Так, санкции, по словам Балацкого, введенные после 2014 года, были не слишком болезненными и вызвали довольно вялое импортозамещение.

«В настоящий момент бескомпромиссное давление со стороны Запада ускорило реакцию российских производителей и повысило разнообразие их стратегий, — полагает экономист. — В рекордные сроки было налажено внутреннее производство лопаток для газовых турбин, начинают поставляться композитные крылья и силовые установки для самолетостроительных заводов Китая, двигатели на аналогичные заводы Ирана, а в Индии строится совместное авиастроительное предприятие со стартовой мощностью в 400 самолетов в год. Тем самым Россия уже встраивается в новые и гораздо более перспективные высокотехнологические международные цепочки. Все это позволяет с уверенностью говорить, что спад производства не растянется на десятилетие, как это предсказывает агентство S& P».

Как полагает Балацкий, скорее всего, после депрессивного 2024 года начнется резкий подъем, и уровень ВВП 2021 года восстановится уже в 2026 году.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Вадим Ковригин заявил, что иностранные предприниматели, ушедшие из РФ, со временем возвратятся.

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