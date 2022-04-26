Санкт-Петербург, 26 апреля, 2022, 14:49 — ИА Регнум. Петербуржец через суд требует 10,7 млн рублей компенсации с Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited (SIENE) за блокировку Fifa points в PlayStation Store, сообщили 26 апреля в объединенной пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

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В Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга обратился Игорь Ромашов с иском к SIENE о защите прав потребителей. По словам истца, в сентябре 2021 года он приобрел в цифровом магазине PlayStation Store обновление игры Fifa, а затем он купил для игры виртуальную валюту Fifa points, чтобы развить свой игровой аккаунт и улучшить команду, в том числе с соревновательной целью.

Однако после начала Россией специальной военной операции на Украине SIENE, в качестве санкций, приостановил все поставки программного и аппаратного обеспечения и работу PlayStation Store.

«В связи с отказом принимать оплату за предусмотренную игрой игровую валюту, ответчик дискриминирует истца по сравнению с другими пользователями, не позволяет развивать игровой аккаунт, в одностороннем порядке немотивированно ограничил пользователя», — пояснили в ОПС.

При этом ранее не было объявлено, что использование программы, а также развитие собственного аккаунта в ходе игры, имеет ограниченный срок действия. В связи с чем истец считает, что им приобретен товар ненадлежащего качества.

Понесенные убытки Ромашов оценил в 783 825 рублей. Кроме того, испытанные сильные нравственные страдания, связанные с негативным отношением к российским пользователям по причине смешения киберспорта и политики, дискриминации по территориальному признаку, петербуржец потребовал через суд 10 млн рублей компенсации морального вреда.