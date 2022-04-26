Москва, 26 апреля 2022, 14:39 — REGNUM В приграничном районе Белгородской области с Украиной целесообразно создать буферную зону. Как передает корреспондент ИА REGNUM 26 апреля, об этом заявил депутат Госдумы от региона Сергей Гаврилов (КПРФ).

Сергей Гаврилов
Сергей Гаврилов
Duma.gov.ru

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«Сейчас крайне важно, чтобы наша граница была надежно защищена. Целесообразно было бы создать буферную зону в приграничном районе, целью которой будет обеспечение безопасности мирного населения», — отметил Гаврилов.

Он обратил внимание на то, что обстрелы Белгородской области со стороны Украины стали регулярными, их предназначение — посеять панику и побудить население покинуть приграничную территорию.

«Это варварская позиция украинских властей. Целенаправленно уничтожаются жилые дома: в Грайворонском городском округе снарядами повреждены 92 дома, в селе Журавлёвка пострадало 14 домовладений, четыре дома в Нехотеевке пострадали», — перечислил он.

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