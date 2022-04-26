Лондон, 26 апреля 2022, 14:37 — REGNUM Британский актёр Аллен Лич и его супруга Джессика Херман во второй раз станут родителями. Об этом 26 апреля пишет The Sun.
Как отмечает издание, пара появилась на премьере фильма «Аббатство Даунтон: Новая эра». Херман не стала скрывать изменения своей фигуры в связи с беременностью и надела чёрное облегающее платье.
ИА REGNUM напоминает, что Аллен Лич и Джессика Херман объявили о своей помолвке в 2018 году. Спустя год пара сыграла свадьбу — в том же году Херман объявила о первой беременности.
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