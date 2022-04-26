Лондон, , 14:37 — REGNUM Британский актёр Аллен Лич и его супруга Джессика Херман во второй раз станут родителями. Об этом 26 апреля пишет The Sun.

Аллен Лич Скриншот видео на YouTube

Как отмечает издание, пара появилась на премьере фильма «Аббатство Даунтон: Новая эра». Херман не стала скрывать изменения своей фигуры в связи с беременностью и надела чёрное облегающее платье.

ИА REGNUM напоминает, что Аллен Лич и Джессика Херман объявили о своей помолвке в 2018 году. Спустя год пара сыграла свадьбу — в том же году Херман объявила о первой беременности.

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