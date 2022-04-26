Москва, 26 апреля, 2022, 14:36 — ИА Регнум. Российский Красный Крест (РКК) в рамках национального сбора #МЫВМЕСТЕ собрал более 148,8 миллиона рублей на помощь беженцам и переселенцам из Украины и Донбасса. Из них более 92,3 миллиона рублей уже реализованы – на них была обеспечена работа пунктов временного размещения, закуплена, упакована, транспортирована и передана нуждающимся гуманитарная помощь.

РКК Российский Красный Крест

Российский Красный Крест включился в помощь переселенцам из Украины и Донбасса с 18 февраля 2022 года. Помимо сбора и доставки гуманитарной помощи был открыт специальный счет #МЫВМЕСТЕ для сбора денежных пожертвований. За все время РКК удалось собрать148 831 309 рублей. Большую часть средств пожертвовали юридические лица (103 729 050 рублей).

На данный момент израсходованы92 372 975 рублей. Они потрачены на гуманитарную помощь, логистику грузов и обустройство пунктов временного размещения. На обеспечение работы ПВР, где разместились переселенцы, было потрачено более 12,2 миллиона рублей. На эти средства закуплены предметы личной гигиены, вода, детские смеси, посуда, а также бытовая техника, в том числе микроволновки, рециркуляторы воздуха, холодильники, утюги и чайники. Кроме того, 151 000 рублей направлены на закупку 250 упаковок витаминов для детей и взрослых.

«Также мы закупили для детей школьные ранцы, а также 150 ноутбуков и планшетов, чтобы ребята продолжали обучение в пунктах временного размещения. Для детей помладше мы приобрели 100 прогулочных колясок, а также книги и игрушки. Это позволило организовать их досуг и обеспечить комфортное пребывание. Доставку всего необходимого мы осуществляли совместно с ОНФ, АВЦ, «Мосволонтер», Всероссийским студенческим корпусом спасателей, «Волонтерами-медиками», РСО и другими добровольческими объединениями» , — отметил председатель Российского Красного Креста Павел Савчук.

Более 16,7 миллиона рублей были потрачены на хранение, упаковку, доставку и логистику грузов с гуманитарной помощью.

Еще46 637 157 рублей направлены на адресную помощь людям, находящимся в пунктах временного размещения. Так, были закуплены дорожные сумки для хранения и перевозки багажа, комплекты постельного белья, одежды и обуви для детей и взрослых, а также предметы гигиены (мочалки и расчески). Кроме того, средства были направлены на финансирование пунктов временного размещения для оперативного удовлетворения первоочередных потребностей переселенцев и на обеспечение приема и выдачи гуманитарной помощи, ее хранения и транспортировки.

Российский Красный Крест оказывает помощь не только тем, кто проживает в пунктах временного размещения, но и людям, остановившимся у друзей, знакомых и родственников в России. На эти цели было потрачено16 073 500 рублей. Так, на 10 миллионов были закуплены аптечные ваучеры, а на оставшуюся сумму – продуктовые.

В рамках партнерского соглашения с Благотворительным фондом Елены и Геннадия Тимченко Российский Красный Крест закупил детскую и взрослую одежду, а также предметы гигиены для вынужденных переселенцев – на36 987 937 рублей. На большую часть этих средств (35 792 570 рублей) закуплены 3 577 наборов одежды для Карачаево-Черкессии и Владимирской, Тульской, Ярославской, Ульяновской и Пензенской областей. Также были закуплены комплекты постельного белья и обувь. Закупка предметов гигиены – памперсов, пеленок и гигиенических наборов – обошлась в 412 870 рублей. На 546,5 тысяч рублей приобретена бытовая техника для пунктов временного размещения: холодильники, микроволновые печи, утюги, телевизоры, электрические чайники и кулеры для воды. А 84 960 рублей – на тонометры и ходунки.

Кроме того, 635 320 рублей были потрачены на административные расходы.

C целью оказания всесторонней поддержки граждан, прибывших на территорию Российской Федерации сформирован волонтерский штаб #МЫВМЕСТЕ. Помощь вынужденным переселенцам осуществляют волонтеры штаба #МЫВМЕСТЕ, ресурсные добровольческие центры, Всероссийский студенческий корпус спасателей, Общероссийский народный фронт (ОНФ), «Молодежка ОНФ», Ассоциация волонтерских центров (АВЦ), представители Российского Красного Креста, РСО, ВОД «Волонтеры-медики» и другие добровольческие объединения. Волонтерский корпус #МЫВМЕСТЕ работает круглосуточно и координирует работу по сбору и распределению гуманитарной помощи, встрече беженцев и переселенцев из Донбасса и Украины, организации условий проживания и психологической поддержки. В большинстве регионов мониторинг потребностей переселенцев осуществляется на постоянной основе в координации с региональными властями и штабами #МЫВМЕСТЕ.

Гуманитарная помощь оказывается в координации с администрациями регионов, Международной Федерацией Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФОККиКП) и Международным Комитетом Красного Креста (МККК).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Общероссийская общественная организация «Российский Красный Крест» является старейшей и самой крупной благотворительной организацией России, отмечающей в 2022 году 155-летие со дня своего основания. Миссия РКК – предотвращать и облегчать страдания людей. Организация является национальным обществом и входит в состав Международного Движения Красного Креста и Красного Полумесяца. В России осуществляет свою деятельность в 84 регионах. 23 апреля 2021 года был избран новый председатель РКК, после чего началась широкомасштабная перезагрузка деятельности организации для повышения эффективности ее работы.