Цхинвал, 26 апреля, 2022, 14:36 — ИА Регнум. Наркологический диспансер республиканского многопрофильного медицинского центра в Цхинвали нуждается в улучшении. Об этом 26 апреля заявил президент Южной Осетии Анатолий Бибилов в своём телеграм-канале.

Kremlin.ru Анатолий Бибилов

Он посетил наркодиспансер, чтобы сдать анализы на предмет употребления наркотиков после спора с кандидатом в президенты Аланом Гаглоевым. Глава республики смог проверить работу центра на личном опыте и убедиться в необходимости улучшений.

«Об этом мне ранее докладывал министр здравоохранения Сослан Наниев. Сегодня я убедился в этом и сам», — сказал Бибилов.

Президент отметил, что готов проект улучшения условий работы диспансера. Планируется расширить материальную базу и работу сотрудников. Также нужно, чтобы в центре уделяли внимание профилактике наркомании.

«Антинаркотическая пропаганда Республике нужна. Наркомания молодеет во всем мире», — отметил Бибилов.

Напомним, Гаглоев накануне в ходе предвыборных дебатов призвал Бибилова сдать тест на наркотики. Сегодня утром президент сдал анализы, обнародовал справки с отрицательным результатом и призвал Гаглоева сделать также.