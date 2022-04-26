Брюссель, 26 апреля, 2022, 14:36 — ИА Регнум. Сообщения о последних событиях, происходящих в Приднестровской Молдавской Республике, пока не станет комментировать Европейский союз. Об этом 26 апреля заявил на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Евросоюз

«У меня нет какой-либо особенной информации, которую я могу сообщить по этому вопросу. Мы внимательно следим за всеми событиями, связанными с… Украиной и возможными действиями на других территориях», — сказал он.

Также Мамер добавил, что Евросоюз с самого начала «призывал к прекращению боевых действий».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее «красный» уровень террористической угрозы был введен властями Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) на ее территории.