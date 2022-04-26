Саратов, 26 апреля, 2022, 14:35 — ИА Регнум. В Саратове от бродячей собаки пострадала восьмилетняя девочка. О нападении животного стало известно следователям, которые организовали проверку, сообщает следственное управление СКР по Саратовской области.

Марина Каширская ИА REGNUM Бездомные собаки

Согласно размещенной в интернете публикации, бродячая собака укусила восьмилетнюю девочку 24 апреля около 14:00 (местное время) возле одного из жилых домов на Динамовском проезде в Саратове.

Медики диагностировали у ребенка укушенную ссадину правой голени.

ИА REGNUM напоминает, два случая нападения бродячих собак на прохожих произошли 6 апреля в Заводском районе Саратова.

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