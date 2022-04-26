Вашингтон, , 14:34 — REGNUM Насир Ахмад Фаек, исполняющий обязанности главы миссии Афганистана при ООН, сообщил, что подал иск в суд штата Нью-Йорк, чтобы защитить активы страны на сумму 3,5 миллиарда долларов, которые пытаются отсудить семьи жертв 11 сентября 2001 года. По его словам, настоящими хозяевами этих денег являются граждане Афганистана. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Афганистан

В феврале правительство Джозефа Байдена издало указ, в котором говорится, что половина замороженных активов Афганистана в США будет выплачена в качестве компенсации семьям жертв 11 сентября. Решение о выплате компенсаций этим семьям он отнёс к компетенции суда.

Напомним, Соединённые Штаты заморозили афганские активы на сумму 7 миллиардов долларов с момента прихода к власти талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«К терактам 11 сентября афганские граждане не причастны, и афганцы не несут никакой моральной или юридической ответственности», — говорится в заявлении миссии Афганистана при ООН.

Фаек говорит, что народ Афганистана разделяет горе жертв терактов 11 сентября, но в то же время сам является жертвой атак террористических группировок.

«За последние 20 лет десятки тысяч афганцев стали мишенью террористов «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и их союзников», — говорится в заявлении.

По словам Фаека, жертвы терактов 11 сентября заслуживают компенсаций, но и афганский народ не должен страдать от них.

Когда правительство Байдена подписало распоряжение о выплате афганских активов на сумму 3,5 миллиарда долларов семьям жертв 11 сентября, Государственный департамент США заявил: »Жертвы терроризма, в том числе жертвы 11 сентября, выдвинули обвинения против талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Дело об активах Центрального банка Афганистана рассматривается в федеральном суде».

По словам Насира Ахмада Фаека, суд штата Нью-Йорк должен решить судьбу активов Афганистана на сумму 3,5 миллиарда долларов. Если суд вынесет решение в пользу семей жертв 11 сентября, эти деньги будут выплачены им в качестве компенсации.