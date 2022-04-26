Стокгольм, 26 апреля, 2022, 15:29 — ИА Регнум. Правый радикал Расмус Палудан вновь подал заявку на проведение предвыборной встречи с избирателями в Уппсале и Стокгольме 1 мая. Об этом 26 апреля сообщила новостная служба ТТ.

Скриншот страницы социальной сети Facebook / DanernesLys Расмус Палудан

По данным журналистов, в Стокгольме Палудан, выходки которого недавно обернулись в Швеции беспорядками и столкновениями с полицией, хочет пройти 150 метров во главе колонны социал-демократов на первомайском параде с горящим Кораном, который он будет держать в щипцах для гриля.

Отмечается, что в Уппсале он хочет провести встречу в районах Готсунда или Вальсатра.

Ранее Палудан сообщил, что опасается за свою жизнь и требует, чтобы его охраняла специально обученная полиция.