Москва, 26 апреля, 2022, 14:33 — ИА Регнум. Любое увеличение потребления электроэнергии со стороны стран Прибалтики сейчас нужно рассматривать как временное явление в силу того, что моментально отказаться от импорта электроэнергии из РФ для них невозможно с технической точки зрения, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «Финам» Александр Ковалев.

Peter Fitzgerald, Russian translation by Digr Прибалтика

«Латвия, Литва и Эстония подключены к кольцу БРЭЛЛ, и возможность импорта из Польши в эти страны сейчас ограничена с позиции мощности межсетевых соединений: страны смогут полностью отключиться от российских сетей лишь к 2025 году.

Единственной страной ЕС, которая также импортирует российскую электроэнергии, является Финляндия, энергетическая независимость которой заметно выросла после запуска 3-го энергоблока АЭС «Олкилуото».

На этом фоне прогнозируется снижение экспорта электроэнергии в Финляндию, которое может с запасом перекрыть рост поставок в Прибалтику», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Прибалтика увеличила закупки электричества у России за прошедшие месяцы, передает телеканал TV3.

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